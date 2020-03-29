Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Вторая волна: в Китае сделали тревожное заявление о пандемии

29 марта, 13:48

Тина Наринецкая

Вирус в Поднебесную «завезли» из-за границы

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что Китай может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", – сказал Фенг.

Реклама

Напомним, ранее министерство иностранных дел Китая сообщило, что с 28 марта всем иностранным гражданам, в том числе лицам, имеющим вид на жительство, будет запрещен въезд в КНР. Все правила безвизового транзита также будут временно приостановлены.

В тренде
Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

Такое решение было принято в связи с тем, что практически все новые случаи заражения COVID-19 в КНР фиксируют у людей, прибывающих из-за границы.

Больше о том, как именно удалось остановить пандемию коронавирусной инфекции в КНР, читайте в специальном материале"Два месяца жесткого карантина: как в Китае остановили коронавирус"на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай заявление инфекция вспышка коронавирус риск пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 29 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 29 марта и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 29 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 29 мартаЕвросоюз
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекцииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...