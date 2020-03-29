Вторая волна: в Китае сделали тревожное заявление о пандемии

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что Китай может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", – сказал Фенг.

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Напомним, ранее министерство иностранных дел Китая сообщило, что с 28 марта всем иностранным гражданам, в том числе лицам, имеющим вид на жительство, будет запрещен въезд в КНР. Все правила безвизового транзита также будут временно приостановлены.

Такое решение было принято в связи с тем, что практически все новые случаи заражения COVID-19 в КНР фиксируют у людей, прибывающих из-за границы.

Больше о том, как именно удалось остановить пандемию коронавирусной инфекции в КНР, читайте в специальном материале"Два месяца жесткого карантина: как в Китае остановили коронавирус"на нашем сайте.

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