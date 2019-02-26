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ВВС Индии жестко ответили боевикам на теракт в Кашмире

Сегодня, 08:39

Самолеты сбросили на лагерь боевиков несколько бомб массой по тонне каждая и полностью его разрушили

Фото: AFP
ВВС Индии жестко ответили боевикам на теракт в Кашмире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4de/52e/5c74de52e8cf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4de/52e/5c74de52e8cf7.jpg Другие страны Самолеты сбросили на лагерь боевиков несколько бомб массой по тонне каждая и полностью его разрушили

Удар индийских военно-воздушных сил по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира был мерой по защите Индии. Об этом во вторник заявил индийский министр развития человеческих ресурсов Пракаш Джавадекар.

"Это был необходимый шаг для защиты страны. Премьер-министр Нарендра Моди дал вооруженным силам свободу действий", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" сбросили на лагерь боевиков несколько бомб массой по тонне каждая и полностью его разрушили. Пакистанская сторона до этого сообщила, что индийские самолеты лишь пересекли линию контроля, разделяющую стороны в Кашмире.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир – предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что в результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали. Инцидент в индийском штате Джамму и Кашмир произошел днем 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики из выступающей за присоединение к Пакистану региона Кашмир исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Ранее мы писали о том, что конфликт Индии и Пакистана обострился.

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Тег Индия, Пакистан, Кашмир

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Источник:

ТАСС

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