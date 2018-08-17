ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии – СМИ

ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии. Об этом сообщил в четверг со ссылкой на заявление командования совместными операциями ВС Ирака телеканал "Ас-Сумария", – передает ТАСС.

"Истребители F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии по приказу главнокомандующего премьер-министра Хейдара аль-Абади <...> Целью удара стал штаб оперативного командования группировки ИГ, который был полностью уничтожен", – говорится в заявлении командования. По данным военных, боевики, ликвидированные в ходе рейда, "планировали в ближайшие дни осуществить серию терактов в Ираке с участием смертников". Где именно находился объект ИГ, не уточняется.

ВВС Ирака и ранее неоднократно наносили точечные удары по позициям террористов в соседней Сирии. Как утверждают в Багдаде, операции согласовывают с Дамаском. По данным телеканал "Ас-Сумария", в результате рейдов был тяжело ранен главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади и теперь он прикован к постели, потерял возможность руководить боевиками, что привело к расколу в рядах террористов.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.

Напомним, в России заявили о достижении соглашения по войскам Ирана в Сирии.