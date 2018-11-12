ВВС Израиля начали бомбить сектор Газа

Сегодня, 17:33

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что запущенная из сектора Газа ракета попала в понедельник в автобус на юге Израиля

ВВС Израиля. Фото: AFP
ВВС Израиля. Фото: AFP

Истребители ВВС Израиля начали в понедельник наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

"Израильские истребители начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в понедельник на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что запущенная из сектора Газа ракета попала в понедельник в автобус на юге Израиля.

Напомним, в Секторе Газа 11 ноября произошли серьезные столкновения палестинцев с израильскими солдатами, в ходе которых погибли восемь человек. Палестинские чиновники заявили, что среди погибших оказался Нур Эль-Дина Бараки, командующий "Бригады Аль-Кассам" – местного военизированного крыла движения ХАМАС.

Также сообщается, что вспышка насилия заставила премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху прервать свою поездку в Париж и досрочно вернуться на родину.

Напомним, ранее мы сообщали о том, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили не менее 10 ракет по населенным пунктам Израиля. В ответ израильтяне объявили о начале военной операции.
Израиль, авиация, сектор Газа
Источник:

ТАСС

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