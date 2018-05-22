ВВС Израиля применили в бою новейшие американские истребители F-35

Сегодня, 13:04

Истребители пятого поколения, полученные в 2016 году, уже совершают полеты и участвуют в боевых миссиях

F-35I. Фото: military-informant.com
F-35I. Фото: military-informant.com

Израиль стал первой страной, которая применила американские истребители F-35 в боевых условиях. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF).

В частности, по словам главнокомандующего Израиля Амикама Норкина, истребители F-35 пятого поколения, полученные в 2016 году, уже совершают полеты и участвуют в боевых миссиях.

"Мы стали первыми в мире, кто использовал F-35 в боевых действиях", – сообщил Норкин.

Он также добавил, что F-35 использовались дважды на разных фронтах. В то же время он не уточнил, принимали ли они участие в уничтожении сирийских систем "Панцирь-С1" и С-200.

Отметим, на сегодня Израиль располагает девятью истребителями F-35. Израильская версия имеет маркировку F-35I, а самолет называют "Адир", что переводится как великий, сильный. На базовую модель ЦАХАЛ устанавливает значительное количество бортового радиоэлектронного оборудования, в частности, системы РЭБ и оборудования кабины. Напомним, 8 мая авиация Израиля нанесла удар по Сирии. По некоторым сведениям, атаке подверглись военные объекты Ирана в окрестностях Дамаска.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали ряд сирийских и иранских целей.
Израиль, истребитель, ВВС, F-35
Источник:

РБК-Украина

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