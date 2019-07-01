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ВВС Израиля ударили по Дамаску: четверо погибших, десятки пострадавших

1 июля, 07:40

Среди жертв ракетного обстрела есть ребенок

Фото: Getty Images

Израильская армия совершила ракетный обстрел по сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска. Четыре человека погибли и 21 получил ранения, сообщило агентство САНА.

ПВО Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в ночь на понедельник. Целью удара были города Дамаск и Хомс. По данным агентства, ракеты израильские военные самолеты запустили из воздушного пространства Ливана.


Отмечено, что среди жертв авиаудара есть ребенок. Представители Армии обороны Израиля прокомментировать инцидент отказались.

Также мы сообщали, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. Около полуночи среды, 13 июня, система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

А 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

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Тег Израиль, погибшие, ВВС, обстрел, дамаск, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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