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ВВС Израиля жестко ответили на обстрел Тель-Авива со стороны сектора Газа

Сегодня, 08:59

Среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа

Фото: AFP
ВВС Израиля жестко ответили на обстрел Тель-Авива со стороны сектора Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg Другие страны Среди целей, по которым были нанесены удары, - штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа

Не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в пятницу утром в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел, сообщает интернет-портал израильской газеты The Jerusalem Post.

По ее данным, среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.

Израильские военные возложили движение ХАМАС ответственность за запуск двух ракет по Тель-Авиву.

"Запуск ракет по району Гуш-Дан вечером в четверг был произведен террористической организацией ХАМАС", – говорится в информации армейской пресс-службы.

Ранее военные сообщили, что в пятницу армия начала наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива.

Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. 

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy. 

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

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Тег Израиль, сектор Газа, тель-авив

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Источник:

Интерфакс-Украина

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