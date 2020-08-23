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"Вы – красавцы!": Лукашенко вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

23 августа, 21:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Беларуси покинул Дворец Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел за оцепление возле своей резиденции – Дворца Независимости, под которым 23 августа проходила акция протеста, и обратился к силовикам, стоявшим там, со словами благодарности. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Пул первого".

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"Ребята, спасибо вам! Вы – красавцы", – несколько раз повторил Лукашенко на видео.

Те в ответ прокричали ему: "Мы с вами до конца!"

На видео видно, что президент Беларуси так и ходит у своей резиденции с автоматом в руках.

Лукашенко благодарит силовиков у резиденции

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В то же время пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила в воскресенье в эфире одного из телеканалов, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре в своей резиденции в Минске во Дворце Независимости, — контролировал обстановку на фоне акций протестов оппозиции.

"Президент весь день работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания", – заявила Эйсмонт.

Напомним, ранее появилось видео, как президент Беларуси Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках, к которому, как подметили белорусские издания, не прикреплен магазин с патронами.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Александр Лукашенко
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