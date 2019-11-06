"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)

Во время патрулирования в Сирии у российских военных возник конфликт с местными жителями

Российско-турецкий совместный патруль на севере Сирии. Фото: REUTERS/Kemal Aslan

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Сирийцы не только закидали российских военнослужащих камнями, но и обвинили их в преступлениях против мирных жителей в этой арабской стране.

Разгневанные жители города Кобани на севере Сирии встретили служащих Вооруженных сил РФ и высказали им все, что они думают о российском военном присутствии в их стране. Видео было опубликовано аналитиком Мутлу Чивироглу.

"Наши дети гибнут. Вы – их союзники (турецких Вооруженных сил – Ред.). Вы – такие же убийцы, как и они. Вы – такие же фашисты, как и они. Ты должен остановить этого парня и спросить его: "Что тебе надо от этих детей?" Хватит заставлять их матерей страдать. Где ваши человечность и справедливость?" – сказал один из разгневанных сирийских жителей солдату со знаками отличия РФ на униформе.

Российские и турецкие военные совместно патрулируют восточно-северную границу Сирии – соответствующие договоренности были достигнуты президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом после турецкой военной операции "Источник мира".

Недовольные их присутствием местные жители забросали камнями патрульные броневики, а один остановили и вылезли на его крышу.

Напомним, что ранее Россию неоднократно обвиняли в авиаударах по мирным населенным пунктам в Сирии. В частности, в августе в результате очередной атаки по одному из сел в идлибской зоне деэскалации погибли 13 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

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