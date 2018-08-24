Выбирали среди трех: в Австралии новый премьер

Сегодня, 10:46

Либеральная партия Австралии входит в правящую коалицию вместе с Национальной партией Австралии поэтому лидер либералов становится премьер-министром страны

Скотт Моррисон. Фото: AFP
Скотт Моррисон. Фото: AFP

Врио министра внутренних дел Австралии Скотт Моррисон становится новым премьер-министром страны и лидером Либеральной партии, входящей в правящую коалицию. Как сообщил в пятницу телеканал "Скай ньюс Острэлиа", в ходе внутрипартийного голосования, Моррисон заручился поддержкой 45 депутатов.

Действующий глава правительства Австралии Малколм Тернбулл подал прошение об отставке сразу после объявления голосования.

Как и ожидалось, в выборах нового партийного лидера Либеральной партии Австралии приняли участие три кандидата. Глава МИД Джули Бишоп выбыла из борьбы в первом туре голосования, набрав наименьшее количество голосов. Противостояние продолжилось между Скоттом Моррисоном и бывшим руководителем МВД Питером Даттоном. В третьем туре победил Моррисон с перевесом в пять голосов, Даттона поддержали 40 депутатов от Либеральной партии.

Либеральная партия Австралии входит в правящую коалицию вместе с Национальной партией Австралии поэтому лидер либералов становится премьер-министром страны после утверждения его кандидатуры генерал-губернатором. Избрание Скотта Моррисона должно завершить правительственный кризис в стране и избавить правительство от внутренних противоречий.

Новый премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже заявил, что не намерен объявлять проведение досрочных парламентских выборов.

"Я не думаю, что кто-либо станет строить серьезные планы относительно выборов в ближайшее время", – сказал он. Премьер добавил, что главным приоритетом его работы является борьба с последствиями сильнейшей за последние десятилетия засухи в Австралии.

Ранее сообщалось, что Австралию призвали изменить свой флаг.

Также мы писали о том, что Австралия начала расследование против пропагандистов телеканала RT.
Австралия, премьер-министр, Моррисон
Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Акула. Фото: depositphotos

Мужчина залез в пасть акуле ради спасения жизни: невероятное видео

Вчера, 16:57

Дайвер рискнул ради спасения жизни песчаной акулы

Fun

Австралиец сорвал джекпот. Фото: pixabay

"Всю жизнь не везло": безработный сорвал немыслимый джекпот

22 Августа, 11:38

Мужчина не собирался покупать лотерейный билет
Загрузка...

Fun

Девушка отомстила парню за измену. Фото: pixabay

Девушка жестко отомстила парню-изменнику

20 Августа, 13:50

Инцидент произошел в городе Аделаида, штат Южная Австралия

Евросоюз

Фото: AFP

Горят леса и погибает скот: в мире свирепствует аномальная жара

9 Августа, 12:36

В Португалии эвакуируют людей, в Швеции перебои работы поездов, а в Австралии погибают урожаи и скот

Другие страны

Фото: Flickr

СМИ: Америка готовится нанести удар по Ирану

27 Июля, 11:12

Австралия и Великобритания собирают разведданные для готовящейся атаки США по иранским ядерным объектам

Другие страны

Фото: pixabay.com

Австралию призвали изменить свой флаг

26 Июля, 04:58

Австралийский флаг получил официальный статус более 50 лет назад, хотя был принят по итогам конкурса еще в 1901 году

Другие страны

Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Женщина накрасилась просроченной тушью и ослепла

23 Июля, 05:30

Пожилая женщина использовала тушь, срок годности которой истек 20 лет назад

Другие страны

Фото: Joinfo

Австралия начала расследование против пропагандистов телеканала RT

18 Июля, 03:02

Австралия начала расследование против Russia Today

Другие страны

Фото: Pixabay

В пятницу 13-го планету накрыло солнечное затмение

13 Июля, 12:46

Уникальное явление видели жители южного побережья Австралии и острова Тасмания

Fun

Огромный крокодил. Фото: pixabay

Пойман гигантский 600-килограммовый крокодил: появились фото

10 Июля, 17:43

Животное отправят на ферму крокодилов
Загрузка...