Выбирали среди трех: в Австралии новый премьер

Врио министра внутренних дел Австралии Скотт Моррисон становится новым премьер-министром страны и лидером Либеральной партии, входящей в правящую коалицию. Как сообщил в пятницу телеканал "Скай ньюс Острэлиа", в ходе внутрипартийного голосования, Моррисон заручился поддержкой 45 депутатов.

Действующий глава правительства Австралии Малколм Тернбулл подал прошение об отставке сразу после объявления голосования.

Как и ожидалось, в выборах нового партийного лидера Либеральной партии Австралии приняли участие три кандидата. Глава МИД Джули Бишоп выбыла из борьбы в первом туре голосования, набрав наименьшее количество голосов. Противостояние продолжилось между Скоттом Моррисоном и бывшим руководителем МВД Питером Даттоном. В третьем туре победил Моррисон с перевесом в пять голосов, Даттона поддержали 40 депутатов от Либеральной партии.

Либеральная партия Австралии входит в правящую коалицию вместе с Национальной партией Австралии поэтому лидер либералов становится премьер-министром страны после утверждения его кандидатуры генерал-губернатором. Избрание Скотта Моррисона должно завершить правительственный кризис в стране и избавить правительство от внутренних противоречий.

Новый премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже заявил, что не намерен объявлять проведение досрочных парламентских выборов.

"Я не думаю, что кто-либо станет строить серьезные планы относительно выборов в ближайшее время", – сказал он. Премьер добавил, что главным приоритетом его работы является борьба с последствиями сильнейшей за последние десятилетия засухи в Австралии.

Ранее сообщалось, что Австралию призвали изменить свой флаг.

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