Выборы в Алжире перенесут из-за отсутствия кандидатов

Выборы должны были состояться 4 июля

Фото: AFP

В Алжире конституционный совет перенес дату президентских выборов из-за отсутствия достаточного количества кандидатов.

Выборы должны были состояться 4 июля, сообщает France 24 со ссылкой на заявление совета.

В совете отметили, что в выборах должны были участвовать лишь два политика.

На данный момент новая дата выборов президента Алжира неизвестна.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

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