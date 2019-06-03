Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Выборы в Алжире перенесут из-за отсутствия кандидатов

3 июня, 00:45

Выборы должны были состояться 4 июля

Фото: AFP

В Алжире конституционный совет перенес дату президентских выборов из-за отсутствия достаточного количества кандидатов.

Выборы должны были состояться 4 июля, сообщает France 24 со ссылкой на заявление совета.

В совете отметили, что в выборах должны были участвовать лишь два политика.

На данный момент новая дата выборов президента Алжира неизвестна.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Алжир, кандидаты, президентские выборы

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Алжире перенесут из-за отсутствия кандидатов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алжире арестовали брата экс-президента Бутефлики

5 мая, 03:21

Также вместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира

Тысячи студентов вышли на акции протеста в столице Алжира

24 апреля, 01:42

Студенты выходят на подобные марши в центре Алжира регулярно с момента отставки президента Бутефлики

В Алжире арестован один из богатейших людей Африки

22 апреля, 20:15

Миллиардера Иссада Ребраба арестовали по подозрению в коррупции и уклонении от налогов

Порошенко в Европе, Кабмин в Раде, Совбез ООН собирается по Судану: топ-темы дня

12 апреля, 11:38

В Киеве продолжается Форум по безопасности, а в Алжире пройдут "миллионные манифестации"

В Алжире назначили дату внеочередных выборов президента

11 апреля, 01:02

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей отставке

Алжир получил главу государства на 90 дней

10 апреля, 02:34

Бенсалах будет находиться на посту и. о. президента в течение 90 дней до выборов

Псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку

Юрий Лоза: проект "Голос. Дети" нужно закрыть

Обильное питье: печальные последствия

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

"После получения паспорта РФ не будут платить российскую пенсию"

Запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

В России трактор влетел в толпу журналистов

Видео ликвидации пулеметной точки оккупантов на Донбассе

Как прошел второй день свадьбы Каменских и Потапа (видео)

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь