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Выборы в Беларуси: ЦИК огласил результаты голосования

10 августа, 09:05

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

По данным национального экзитпола накануне Лукашенко набирал около 80% голосов

Центризбирком Беларуси объявил результаты на выборах президента. По предварительным данным комиссии, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом – 80,23%.

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При этом у оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской, по предварительным данным ЦИК, 9,9% голосов. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

Отметим, что по данным независимых экзитполов порядка 70 процентов набирала главная конкурентка Лукашенко на выборах – Тихановская.

Как известно, в ночь выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые полиция разгоняла водометами, шумовыми гранатами, слезоточивым газом и прочими спецсредствами. Многих протестующих арестовали, многие получили ранения. Также неофициально сообщалось об одном погибшем. Официальные данные о задержанных и пострадавших не сообщались.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пять кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, экоактивистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК Беларуси заявил, что 41,7% граждан проголосовали на досрочных выборах, которые проходили с 4 по 8 августа. Эту цифру эксперты считают завышенной по крайней мере в три раза.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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протесты Беларусь Минск Александр Лукашенко Светлана Тихановская Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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