Выборы в Беларуси: ЕС призвал Минск немедленно освободить конкурента Лукашенко

В Брюсселе отмечают, что расследование должно быть беспристрастным и без политического давления

Евросоюз призвал власти Беларуси немедленно освободить претендента на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына, которые вчера были задержаны, и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

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"ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката", – говорится в заявлении.

В Брюсселе отмечают, что расследование должно быть беспристрастным и без политического давления.

ЕС также призвал освободить "всех задержанных активистов", не допускать плохого обращения с ними в заключении, в полном объеме соблюдать права человека и международные обязательства.

"В контексте предстоящих в Беларуси 9 августа президентских выборов Евросоюз активно призывает белорусские власти обеспечить содержательное и конкурентное политическое соревнование. Ни одному потенциальному кандидату не должны чиниться препятствия в выполнении процедуры регистрации путем политически мотивированных запретительных мер", – говорится в заявлении.

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"ЕС ожидает, что Белоруссия как можно скорее пригласит наблюдателей ОБСЕ для мониторинга выборов. Безопасные, мирные, свободные и честные выборы позволят укрепить демократическое развитие Белоруссии, укрепить ее суверенитет и независимость, и проложить путь к более тесному сотрудничеству этой страны с ЕС и экономическому процветанию народа Беларуси", - говорится в документе.

Напомним, 18 июня в белорусских СМИ появилась новость об исчезновении банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб отца. Их обоих доставили в Департамент финансовых расследований КГК на допрос по делу Белгазпромбанка, который связан с неуплатой налогов и легализацией доходов.

В ночь с 18 на 19 июня сотни белорусов устроили акцию протеста в центре Минска с требованием освободить Виктора Бабарико и его сына.

Видео: t.me/UkrainaOnlline

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