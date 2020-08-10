Выборы в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление после протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после голосования на выборах и ночных протестов.

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"Политика одна должна быть – люди", – сказал Лукашенко во время посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", цитирует БЕЛТА.

Как сообщалось, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. При этом у оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской, по предварительным данным ЦИК, 9,9% голосов. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

Первым с победой на выборах Лукашенко поздравил президент Китая Си Цзипин, который направил послание белорусскому коллеге.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пять кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, экоактивистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко.

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В ночь выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые полиция разгоняла водометами, шумовыми гранатами, слезоточивым газом и прочими спецсредствами. Многих протестующих арестовали, многие получили ранения. Также неофициально сообщалось об одном погибшем. Официальные данные о задержанных и пострадавших не сообщались.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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