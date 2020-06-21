Выборы в Беларуси: как Лукашенко защитился от Путина

На кого в белорусских выборах ставят Украина, США, Китай и Евросоюз, и кто из кандидатов пророссийский

В Беларуси продолжается избирательная кампания на выборах президента государства, которые назначены на 9 августа. Для Украины крайне важно иметь в лице северного соседа стабильного и надежного партнера. Но за ходом кампании в Беларуси наблюдают не только из Киева. В небольшом восточноевропейском государстве имеют свои интересы глобальные мировые игроки. И порой эти интересы не совпадают.

Реклама

В первой части обзора белорусских выборов сайт "Сегодня" кратко обрисовал внутреннюю их составляющую. В частности, контекст выборов, участников процесса, решившихся бросить вызов Александру Лукашенко. Сейчас с помощью наших экспертов попробуем понять, в чем на этих выборах заключаются интересы внешних сил.

Почему Лукашенко раздражает Москву

Де-юре Россия является ближайшим союзником и соседом Беларуси. Этот факт определяется хотя бы наличием подписанного 21 год назад Договора о создании союзного государства. Де-факто на протяжении всех этих лет взаимоотношения Минска и Москвы претерпевали серьезные изменения. И сейчас, пожалуй, пребывают в их нижней точке. Если коротко, Лукашенко и Путин взаимно не доверяют друг другу. Это видно невооруженным взглядом, несмотря на то, что риторика обоих президентов, вроде бы, говорит об обратном.

Для Лукашенко большим уроком стал пример Украины, о чем он неоднократно говорил. И он откровенно опасается аналогичных действий Москвы по отношению к Беларуси. Но не просто опасается: за последние годы он сделал очень многое, чтобы не допустить подобного варианта.

Видео: CTV.BY

Что касается Владимира Путина, то его мотивы очевидны уже давно: восстановление "СССР" или "Российской империи". Разумеется, под своим руководством. И хотя бы для начала в составе РФ и Беларуси – как наиболее доступного (в понимании Кремля, разумеется) для поглощения объекта. Впрочем, это планы-максимум в отношении Минска. Помимо них у Кремля есть множество вопросов, решение которых на протяжении последних лет успешно торпедирует нынешний белорусский президент.

"Вопрос глубокой интеграции РФ и Беларуси если не закрыт вообще, то по крайней мере отсрочен на год. К нему будут возвращаться не ранее конца 2020-го. Нефть в Беларусь уже идет из США – для России это не только финансовые, но и сильные репутационные потери. Российские войска в Беларуси также сейчас в подвешенном состоянии. Вопрос продления их пребывания на территории Беларуси будет решать рабочая группа. Уже это для России идеологическая пощечина. Проведение 9 мая парада Победы в Минске – еще одна идеологическая пощечина. Ну, и так далее, и тому подобное. В целом у Кремля много вопросов к Лукашенко", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Две задачи Кремля

Реклама

Естественно, говорить, что политика нынешнего главы Беларуси устраивает Москву, не приходится. Но пойдет ли Кремль ва-банк, пытаясь сместить Лукашенко уже в нынешнем году? Эксперт полагает, что нет. По словам Игара Тышкевича, на этих президентских выборах в Беларуси Кремль видит для себя две задачи.

"Первая – уменьшение реального процента голосов, которые получит Лукашенко, для снижения легитимности действующего президента в глазах элит и среднего руководящего звена. Это, на самом деле, ключевая задача Кремля. Просто поставьте себя на место чиновника районного уровня, когда он имеет реальные данные по выборам. Пусть даже Лукашенко побеждает. Но когда чиновнику приходит разнарядка повысить процент, он начинает думать: зачем это? В глазах этого районного чиновника легитимность власти президента падает. Вот расшатать это звено госуправления – и есть задача России. Решив ее, РФ получит возможность выхода на этих чиновников, возможность склонить к сотрудничеству", – говорит Игар Тышкевич.

И задача номер два, по словам эксперта, – ухудшить отношения Лукашенко с Западом.

"Ситуация в треугольнике Россия-Беларусь-Запад сегодня похожа на ту, что была в 2010 году. Или даже хуже для России. Тогда перед выборами президента Беларуси тоже было существенное ухудшение отношений между Минском и Москвой, потепление отношений Минска и Запада. Небольшая иллюстрация: еще осенью 2010 года и Путин, и Медведев говорили, что союз будет без Беларуси. Потому что Лукашенко не соглашался. Но потом были выборы в Беларуси, протесты, жесткое их подавление, санкции Запада. И после этого Россия, можно сказать, купила (предоставляя кредиты государству, попавшему в сложное финансовое положение, – Авт.) участие Беларуси в Таможенном союзе", – отметил Игар Тышкевич.

По его словам, не исключено, что Кремль попытается разыграть подобный сценарий и на этих выборах. Тем более, что Кремль имеет большой опыт информационных войн и манипулирования общественными настроениями в других государствах.

Однако реализовать задуманное у Кремля может и не получиться. Как опытный политик Лукашенко давно просчитал возможные сценарии. И соорудил для себя надежные предохранители в виде поддержки других мощных геополитических игроков.

На кого ставит Китай

Политическое и экономическое сотрудничество Китая и Беларуси всегда было достаточно тесным. Но в последние 10 лет вышло на абсолютно новые качественные уровни. В 2015 году Беларусь и Китай подписали договор о дружбе и сотрудничестве. КНР серьезно инвестирует в белорусские проекты. Китай, по сути, помог Минску "снять" Беларусь с безальтернативной российской кредитной иглы. В конце 2019 года, когда Москва "дожимала" Минск насчет подписания Союзного договора, выставляя невыгодные условия кредита, именно Пекин подставил плечо Минску, предоставив 3,5 миллиарда юаней несвязанного кредита. Как отмечает Игар Тышкевич, иллюстрируя глубину взаимоотношений КНР и Беларуси, даже новое вооружение Минск разрабатывает совместно с Пекином, а не с Москвой. В свою очередь, для Китая важна Беларусь. Причем Беларусь стабильная.

"Для Китая Лукашенко очень выгодный, очень удобный и очень понятный партнер. Китай ищет возможности создания опорной точки в Центральной и Восточной Европе. Пока что он выбрал Беларусь. При этом для Пекина важно, чтобы Беларусь оставалась в нейтральном состоянии. Это означает, чтобы не было плохих отношений Беларуси с РФ, потому что через Беларусь КНР хочет иметь альтернативный путь выхода на российский рынок. И чтобы Беларусь оставалась в хороших отношениях с ЕС и США, потому что это выход на те рынки. Поэтому для Китая очень нежелательно, чтобы в Беларуси были какие-то конфликты или чтобы страну снова закрыли санкциями", – отмечает Игар Тышкевич.

Реклама

По его словам, свою позицию по поводу президентских выборов в Беларуси КНР дал понять еще задолго до их объявления.

"Китай сделал несколько весьма интересных и примечательных жестов. Дав понять, что ему не все равно, что происходит в Беларуси, – говорит Игар Тышкевич. – Еще в начале прошлого года, во время визита Лукашенко в Пекин, Си Цзиньпин пожелал тому удачно провести президентские выборы. Сейчас контакты Лукашенко с Китаем происходят постоянно. Например, после того, как Лавров изъявил желание приехать в Беларусь 19 июня, Лукашенко тотчас позвонил Си Цзиньпиню. И КНР разместила релиз об этом, акцентировав, что и дальше государство будет поддерживать развитие Беларуси".

Поэтому, по словам эксперта, фактор Китая очень важен как для самого Лукашенко, так и для стабильности в государстве.

"Китай – очень важный и очень надежный предохранитель для Лукашенко. Все же вес Китая значительно больше веса РФ. И в диалоге Пекина и Москвы диктует именно Пекин, а не Москва", – отмечает Игар Тышкевич.

Запад: лучше предугадываемый диктатор, чем новые области РФ

Важной для Лукашенко является и позиция Запада. Как уже отмечалось, сегодня отношения Минска с ЕС и особенно с США пребывают на достаточно высоком уровне. "Лед" между Минском и Западом начал таять в 2014-м, когда Лукашенко предоставил площадку для переговоров по Украине. И с тех пор отношения все более улучшаются. В 2016 году ЕС снял санкции со 169 белорусских чиновников, в том числе с Александра Лукашенко. В августе прошлого года в Беларусь приезжал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. А в феврале нынешнего года, впервые за 25 лет, Минск посетил госсекретарь США. Одним из результатов существенного улучшения отношений Минска и Вашингтона стала диверсификация Беларусью импорта нефти на свои НПЗ. То есть, если Китай помогает Минску избавиться от финансовой удавки Москвы, то США – от нефтяной.

"Позиция Запада сейчас очень интересная и необычная. Он практически не таясь ставит на Лукашенко. Полагая, что лучше диктатор, который хорошо изучен и в определенной мере предугадываем, нежели Беларусь в виде новых областей Российской Федерации. По состоянию на сегодня это очень ярко проявляется у американцев. И все больше – у европейцев. Потому сейчас отношения с Западом у Лукашенко даже намного лучше, чем были в 2010 году", – говорит Игар Тышкевич.

Украина: Лукашенко – удобный партнер

Собственно, при сложившихся раскладах полностью устраивает Лукашенко и Украину. Трудно отрицать, что, несмотря на демонстративно нейтральную риторику по отношению к агрессии России против Украины и роли во всем этом Владимира Путина, Лукашенко оказал крайне важную помощь нашей стране в трудные времена. В том числе в вопросе поставок топлива, которое очень помогло для отражения агрессии.

Лукашенко за долгую историю своего президентства был в хороших отношениях со всеми лидерами украинского государства. Но особо хорошие отношения у него сложились с Леонидом Кучмой, с которым они начали руководить государствами в один год. Судя по всему, наладились у Бацьки отношения и с Владимиром Зеленским, для которого Кучма стал своего рода политическим наставником. В октябре прошлого года президент Беларуси встречался с главой украинского государства в Украине. На днях появилась информация, что Владимир Зеленский посетит Беларусь с ответным визитом осенью.

"Лукашенко – удобный партнер для Украины. Потому что если мы посмотрим на долгосрочные проекты, начатые за последние годы, то увидим, что развитие отношений между странами идет очень динамично", – говорит Игар Тышкевич.

Чьи кандидаты

Реклама

А что же другие кандидаты? В первую очередь упомянутая в предыдущем обзоре тройка оппозиционных лидеров? Неужели на них никто не ставит? И каких геополитических ориентаций придерживаются сами участники гонки?

С действующим президентом все более-менее ясно. Александр Лукашенко и далее будет осторожно проводить политику многовекторности – углубляя связи с Западом и Китаем и стараясь не испортить отношения с Москвой.

А вот позиции других кандидатов более аморфны.

"Очень сложный вопрос – геополитические взгляды кандидатов. Пробелорусские элиты с большим недоверием относятся ко всем трем – и к Цепкало, и к Бабарико, и к Тихановскому, – рассказывает Игар Тышкевич. – Учитывая пророссийский фактор, для белорусов таким себе маркером является ответ на вопрос "чей Крым". Ни один из этих кандидатов не сказал, что Крым – украинский", – говорит эксперт.

По его словам, Виктор Бабарико первое время очень много говорил о России, о том, что нужны связи и так далее. Но когда он увидел, что это не проходит, сместил акценты на внутренние проблемы Беларуси.

"Но надо понимать, что Бабарико – работник "Белгазпромбанка", который принадлежит российским структурам. Значительное число участников инициативной группы Бабарико – действующие сотрудники банка. Вопрос: может ли действующий сотрудник уровня, допустим, заместителя руководителя "Белгазпромбанка" пойти в политику без хотя бы негласного согласия "Газпрома?" – говорит эксперт.

Валерий Цепкало, отмечает Игар Тышкевич, формально ориентирован на Запад.

"Но, в принципе, его риторика на первом этапе была довольно интересной. И много кого напрягала. Например, он допускал оговорки типа "федеральный бюджет", он не воспринимает Россию как угрозу. Хотя из троицы Цепкало меньше всех можно заподозрить в ориентации на Россию и в участии России в его политической судьбе", – говорит Игар Тышкевич.

Что касается третьего рейтингового участника, Сергея Тихановского, точнее, его супруги Светланы, которая идет на выборы (подробности о "семейном подряде Тихановских" смотрите в предыдущем обзоре, – Авт.), то здесь, по мнению эксперта, меньше всего вопросов.

"Они говорят о внутренних проблемах. Но стилистика подачи там российская, очень много российских нарративов. На первых этапах была очень активная российская медийная поддержка Тихановского. Но когда кампания блогера пошла на спад, он стал менее интересен российским СМИ. Сейчас там в топе Бабарико. Но, снова-таки, что будет через месяц – непонятно", – отмечает Игар Тышкевич.

Тем не менее, по его словам, говорить о том, что кто-то из упомянутых кандидатов на 100% является пророссийским или ставленником Москвы, не приходится.

"Здесь в качестве маркера можно говорить о финансировании выборов. У оппозиционных кандидатов расходы на выборы не такие уж большие. Больших российских денег, которые обычно Москва направляет на поддержку "своих" кандидатов, не видно. Хотя я не исключаю, что с кем-то из кандидатов работают отдельные представители российских элит, групп", – отмечает Игар Тышкевич.

Напомним, несмотря на давление Кремля, в декабре прошлого года договор об углубленной политической интеграции РФ и Беларуси так и не был подписан:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама