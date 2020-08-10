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Соперница Лукашенко заявила, что победила на выборах в Беларуси

10 августа, 11:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В штабе Светланы Тихановской прокомментировали предварительные итоги голосования

Кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская отказалась признавать предварительные результаты вчерашнего голосования, согласно которым она набрала 9,9% народной поддержки.

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Об этом изданию TUT.BY заявила представитель ее штаба Мария Колесникова.

У Тихановской утверждают, что вели собственный – параллельный Центральной избирательной комиссии – подсчет голосов, согласно которому за нее проголосовали 70-80% избирателей.

Также Тихановская назвала недопустимым применение силы при разгоне митингов в Минске. По ее словам, вчера и сегодня в ее штаб поступала противоречивая информация о погибших. Если она подтвердится, "это будет начало конца", подчеркнула кандидат.

Напомним, что по предварительным данным, на шестых в истории Беларуси президентских выборах победил Александр Лукашенко. Остальные трое кандидатов совокупно получили менее 2% голосов.

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Как мы сообщали, после выборов в Беларуси начались массовые протесты, против участников которых полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Демонстрации переросли в противостояние с ОМОНом, многих протестующих арестовали, и среди них многие были ранены. Официально о задержанных и пострадавших не сообщалось, но неофициально известно об одном погибшем.

В Украине уже отреагировали на происходящее в соседней стране – президент Владимир Зеленский призвал белорусов и власти отказаться от насилия и выразил надежду на диалог между ними.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Беларусь выборы президента Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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