Выборы в Беларуси: с Лукашенко конкурируют блогер, банкир и создатель IT-парка

В Беларуси продолжается активная фаза очередных президентских выборов, которые запланированы на 9 августа. После беспроблемной и, можно сказать, триумфальной победы подконтрольных политических сил на досрочных парламентских выборах осенью прошлого года, казалось, на выборах президента у действующего главы государства Александра Лукашенко проблем не будет. Однако легкой прогулки не случилось.

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Неожиданная для многих наблюдателей активность традиционной оппозиции заставила серьезно поволноваться Лукашенко. Но еще большей неожиданностью для экспертов и гораздо большей угрозой для бессменного на протяжении двух с половиной десятилетий белорусского лидера стала активность внесистемной оппозиции и представителей истеблишмента. Впрочем, кажется, к таким угрозам Лукашенко был готов.

Контекст для Бацьки

Для понимания контекста выборов напомним недавнюю историю. Последние несколько лет Лукашенко ощущал навязчивое и все более усиливающееся давление Кремля по вопросу полной имплементации Договора о создании Союзного государства. Москва при этом действовала в своем традиционном стиле: создавала "братскому народу" всевозможные проблемы и тотчас предлагала их решить. Разумеется, в обмен на "более тесную интеграцию". Пыталась глубже подсадить на кредитный крючок. Принимала явно недружественные решения (как, например, "налоговый маневр", грозящий Беларуси миллиардными потерями). И так далее.

Лукашенко делал все, что мог, дабы проскочить между каплями дождя и сохранить суверенитет государства. И, надо сказать, опытному белорусскому лидеру это почти удалось: Беларусь диверсифицировала кредитную политику, наладила отношения с Западом, заручилась поддержкой Китая. В "нефтяных", "газовых" и прочих войнах пусть иногда символическую, но все же победу одерживал Минск. Последний пример – цистерны с американской нефтью, которые в начале июня начали поступать через литовскую Клайпеду на белорусские НПЗ. При этом, несмотря на реально колоссальное давление Кремля, 8 декабря прошлого года, в 20-ю годовщину Союзного государства, Лукашенко так и не подписал договор об углубленной экономической и политической интеграции. Чем явно привел Владимира Путина в плохо скрываемое бешенство.

Подготовка проведена

Несмотря на все эти мастерские маневры, у Лукашенко было одно очевидно слабое место. В 2020 году с разницей в несколько месяцев в государстве должны были пройти парламентские и президентские выборы. Сдвоенные выборы основных ветвей власти – непростое испытание для любого государства. Как этим сложным периодом могут воспользоваться внешние силы, Лукашенко вполне себе представлял. Равно как и представлял (в том числе внимательно изучая печальный опыт Украины), какими методами могут воспользоваться эти силы для достижения своих целей.

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А потому в прошлом году принял решение "развести" по времени парламентские и президентские выборы (эксперты "Сегодня", кстати, прогнозировали такой вариант задолго до его оглашения). Что и было сделано. В ноябре в стране был обновлен Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) и состоялись выборы в Палату представителей. На последних, разумеется, победили лояльные Лукашенко кандидаты. Реализовав, таким образом, первую часть плана и защитив тылы, Лукашенко более-менее спокойно пошел на президентские выборы.

Не все так просто

Однако, как уже отмечалось, простыми эти выборы для Лукашенко не стали. Как и для многих мировых политических лидеров, проходящих испытание выборами в нынешнем году, для Лукашенко очень неприятным сюрпризом стала эпидемия коронавируса. На угрозы которой белорусский президент отреагировал, мягко говоря, неадекватно: Беларусь была одной из очень немногих стран мира, не предпринявших мер, рекомендуемых ВОЗ. В итоге последствия аукаются белорусскому народу по сей день. Плюс экономические проблемы. Плюс неопределенность в отношениях с Россией и с Западом. Все это существенно подорвало рейтинг главы белорусского государства. И привело к повышенной активности оппонентов.

"Мы много говорим о том, как коронавирус повлиял на политику во всем мире. В принципе, он сыграл злую шутку и с Лукашенко. Время показывает, что алгоритм, избранный в Беларуси, – самый худший из возможных. Плюс коммуникация властей все это время, скажем так, не отвечала запросам новых элит", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

"Проспал" белорусский президент и формирование в стране новых элит – им же, по сути, и взращенных.

"В принципе, система, выстроенная Лукашенко, не рассчитана на представителей новых групп населения, которых не было еще 10-15 лет назад. Это новый средний класс, представители новых бизнесов, новых направлений в экономике и наукоемких производств, для которых в Беларуси был создан режим, благоприятствующий развитию. Новые элиты определенное время жили во "внутренней эмиграции" – отрасли развивались, их, в принципе, все устраивало. Но в какой-то момент ответы властей на запросы представителей этих новых групп перестали устраивать", – говорит Игар Тышкевич.

Всего на выборы идут полтора десятка кандидатов. При этом, скорей всего, число официально зарегистрированных кандидатов уменьшится по результатам сбора подписей (этот этап заканчивается 19 июня, после чего ЦИК до 14 июля будет проверять документы и регистрировать кандидатов). Однако ключевыми оппонентами Лукашенко на сегодняшний день считаются трое.

Тихановские: "Стоп, таракан!"

Один из них, вернее, одна, – супруга популярного в Беларуси видеоблогера Сергея Тихановского Светлана. Собственно, в президенты шел сам видеоблогер, чья программа в Yоutube "Страна для жизни" имеет более 200 тысяч подписчиков. Резко критикуя Лукашенко, Тихановский, по сути, пытается идти по стопам российского блогера Алексея Навального.

"Тихановский достаточно технично делал кампанию по принципу "против всего плохого". Показывая недостатки власти через призму проблем обычных людей, он имел довольно обширную аудиторию", – говорит Игар Тышкевич.

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Впрочем, как и Навальному, Тихановскому на президентских выборах (по крайней мере нынешних) ничего не светит: ЦИК нашел в документах блогера небольшую оплошность. Исправить которую Тихановский, арестованный на 15 суток аккурат накануне за участие в акции протеста, физически не мог.

В итоге после отказа ЦИК в регистрации блогера документы подала его супруга, а официально – безработная Светлана Тихановская. (Именно в ее адрес Александр Лукашенко произнес фразу о том, что Конституция страны "не под женщину"). А Сергей стал доверенным лицом супруги и вип-агитатором. По большому счету, "семейный подряд" Тихановских воспринимают как единое целое. Все прекрасно понимают, что голоса блогера – все или большая их часть – пойдут его жене. Кампания Тихановских, которая проходит под лозунгом "Стоп, таракан!", направлена в основном на критику и дискредитацию Лукашенко.

Бабарико: ресурсы имеются…

Второй серьезный оппонент Лукашенко – экс-руководитель крупнейшего в стране "Белгазпромбанка" (банк принадлежит российским "Газпрому" и "Газпромбанку") Виктор Бабарико. Бабарико уволился с должности главы правления в начале мая – перед стартом президентской кампании. Экс-банкир позиционирует себя как либеральный демократический лидер, выступает с жесткой критикой режима Лукашенко. Имеет серьезные финансовые и организационные ресурсы: в его инициативную группу записалось почти 9 тысяч человек, что лишь немногим меньше, чем в группе Лукашенко. И сопоставимо с числом активистов, работающих на всех остальных кандидатов вместе взятых.

Разумеется, столь весомая заявка не могла остаться без внимания. По поручению Александра Лукашенко правоохранители провели в "Белгазпромбанке" следственные действия по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, добытых преступным путем. 12 июня в банке прошел обыск, задержаны 15 бывших и действующих менеджеров, изъяты крупные суммы денег и ценности. В качестве "вишенки на тортик" Нацбанк Беларуси 15 июня приостановил полномочия правления банка и ввел там временную администрацию. Намек, как говорится, понятен всем заинтересованным. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что внутриполитический аспект – не единственный, повлиявший на события в стопроцентно российском банке: здесь замешаны и переговоры по газу, и давление Москвы на Минск, и много другого.

Цепкало: опыт и связи

Наконец, еще один серьезный оппонент действующего президента – экс-руководитель Парка высоких технологий и помощник Лукашенко по науке и технологиям Валерий Цепкало. Именно в его адрес Лукашенко разразился очередной крылатой фразой – насчет свиноматки и хряка.

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Цепкало, как и Бабарико, – яркий представитель упомянутого белорусского истеблишмента, один из самых давних помощников президента. Еще в 1994 году он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко и помог тому избраться впервые. Работал в МИДе, был послом Беларуси в США, несколько лет являлся представителем президента в парламенте. Пятнадцать лет назад инициировал и возглавил СЭЗ "Парк высоких технологий", в развитии которого преуспел. Тем не менее в 2017 году, позволив себе критиковать произвол госорганов в отношении IT-бизнеса, был уволен с должности.

Цепкало хорошо знают на Западе, у него большой круг связей в политикуме и в бизнесе внутри страны. Интеллектуал (написал множество научных статей и несколько книг) и либерал, он видит миссию президента, скорее, не как политика, а как менеджера по управлению государством. (Нечто подобное успешно "продавал" украинским избирателям на президентских выборах 2010 года Сергей Тигипко). При этом некоторые российские СМИ предполагают, что Цепкало – технический кандидат Александра Лукашенко, чья задача – размыть электорат Бабарико.

"Цепкало и Бабарико попытаются привлечь на свою сторону новые элиты. Бабарико – в основном бизнес, Цепкало попытается сыграть на новых сферах, IT-бизнесе. Оба будут играть на необходимости государства переходить на новый уровень экономического и политического развития", – говорит Игар Тышекевич.

Социологи молчат

О шансах кого-то из указанных кандидатов составить реальную конкуренцию Лукашенко говорить сложно. В Беларуси не публикуют соцопросов. А различные опросы, которые проводят на своих страницах популярные онлайн-издания, не являются репрезентативными (о чем издания честно предупреждают). При этом у них такой колоссальный разброс в данных, что приводить цифры даже нет смысла.

Впрочем, по словам экспертов, примерное представление о рейтинге Лукашенко можно составить.

"В соцсетях и некоторых СМИ была опубликована утечка закрытого опроса, который делал Институт социологии НАН Беларуси. И по этому опросу рейтинг доверия к Лукашенко в марте-апреле составлял 24%. Понятно, что рейтинг доверия всегда ниже электорального. Потому, думаю, Лукашенко имел 40% рейтинга на начало кампании. А вот другие кандидаты в опросе, понятно, не фигурировали. В любом случае выигрывает в Беларуси не тот, кто голосует, а тот, кто подсчитывает результат", – отмечает Игар Тышкевич.

Цель – будущие парламентские

По словам эксперта, на самом деле сегодня никто из упомянутых оппонентов Лукашенко не ставит на победу на нынешних президентских выборах.

"Их цель – формирование и укрепление собственных политических сил к будущим парламентским выборам. Дело в том, что, скорей всего, в Беларуси будет изменена Конституция. Во-первых, можно предположить, что произойдет реформа местного самоуправления – по образцу, близкому к украинскому. Во-вторых, скорей всего, будет поле для формирования политпартий, повышения их роли. Потому и властная элита, и новые оппозиционные элиты заинтересованы в создании новых политсил. Все три оппозиционные группы попытаются сделать это. Бабарико и Цепкало точно демонстрируют, что их целью является дальнейшее вовлечение людей, активистов в свои политпроекты. Тихановский, в общем, тоже. Хотя он больше на этих выборах действует как таран", – говорит Игар Тышкевич.

Об интересах крупных геополитических игроков на этих выборах, какое из государств готова подставить Лукашенко плечо, а какое – подножку, каковы геополитически предпочтения кандидатов – читайте во второй части обзора в ближайшее время.

Реакция Александра Лукашенко на эпидемию коронавируса может, в итоге, стоить ему голосов многих избирателей. Или, как минимум, нервов:

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