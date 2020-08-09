Выборы в Беларуси: в Минск подтянули военных, замечены броневики (видео)

Перед началом выборов в Беларуси в Минск уже ночью начались подтягивать военных и технику, а сотрудники МВД переведены на усиленный режим несения службы.

Реклама

Как сообщает белорусское издание TUT.BY, ночью в центре Минска заметили военную технику. Один из белорусов снял на видео броневики, не побоявшись, что его могут задержать.

Также СМИ сообщают, что на въезде в город стоят военные машины, люди в бронежилетах, масках и касках.

А тем временем МВД призывает граждан соблюдать на президентских выборах установленный законом порядок. Силовики переведены на усиленный режим работы, передает "Гродненская правда".

"Основная цель сотрудников милиции – обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса, и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие", – сказал начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 8 августа в Минске начали задерживать участников акции оппозиции. Омоновцы посадили в автозак одного из активистов и увезли. Также стало известно, что в Минске задержали еще одного члена штаба главной соперницы Лукашенко. Читайте все подробности исторического голосования на выборах в Беларуси.

Видео: t.me/nexta_tv

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама