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Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

9 августа, 08:05

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

9 августа в Беларуси выбирают президента страны

9 августа в Беларуси состоятся выборы президента. Голосование уже давно назвали историческим. Главные оппоненты Александра Лукашенко – Сергей Тихановский и Виктор Бабарико – сидят в СИЗО, еще один оппонент белорусского лидера Валерий Цепкало выехал из страны.

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На президентских выборах Сергея Тихановского заменила его супруга Светлана. По сути, она стала одним из главных конкурентов Александра Лукашенко. Всего же к выборам были допущены пятеро кандидатов – переводчик Светлана Тихановская, эко-активистка Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко.

Не так давно разные интернет-опросы давали "батьке" 3-7%. В сети даже появился мэм – "Саша три процента". С тех пор сайтам запретили устраивать "симуляторы выборов". За пару недель до голосования по всей стране прокатились самые масштабные акции протестов за последние десять лет.

8 августа

19:30 В Беларуси задержали Марию Мороз, главу предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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17:28 Что ждет Лукашенко после выборов – прогноз экспертов.

15:35 Адвокат оппозиционеров рассказала, какие задачи ставят перед собой альтернативные кандидаты в президенты.

14:18 Стала известна явка на досрочном голосовании в Беларуси.

11:09 В Сеть попала запись репетиции подсчета голосов на избирательном участке, где озвучивают "нужные" проценты.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Беларусь кандидаты голосование Александр Лукашенко Светлана Тихановская Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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