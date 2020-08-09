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Выборы в Беларуси: явка избирателей завышена почти в два раза

9 августа, 15:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Наблюдатели насчитали значительно меньше людей, чем заявили в участковых комиссиях

Активисты сообщают, что число людей, принявших участие в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси, сильно завысили. На самом деле их почти в два раза меньше. Об этом сообщает Reform.by.

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Так, платформа "Честные люди" проанализировала явку 6 августа по 721 участку по всей Беларуси.

Представители инициативы рассказали, что по данным участковых комиссий, суммарная явка за третий день досрочного голосования по всем этим участкам составила 89 439 избирателей. Впрочем, наблюдатели платформы насчитали на этих участках почти вдвое меньше — 45 613 человека.

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В то же время данные комиссии и наблюдателей полностью сошлись всего на 174 участках из 721.

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Отметим, Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что на досрочных выборах президента, которые проходили с 4 по 8 августа, проголосовали 41,7% избирателей. Таким образом, в основной день голосования хватило бы меньше 10% избирателей, чтобы выборы состоялись.

Кроме того, избирателей предупреждают в соцсетях, что им могут выдавать на участках заранее испорченные или недействительные бюллетени.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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