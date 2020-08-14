Выборы в Беларуси завершены: ЦИК назвал имя следующего президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси официально объявила Александра Лукашенко победителем прошедших на прошлых выходных президентских выборов.

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Об этом ЦИК заявил 14 августа, объявив официальные результаты подсчета голосов, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

В то же время, как утверждается, его главная соперница Светлана Тихановская, которая недавно вместе с детьми вынужденно выехала за пределы страны, набрала 10,12% голосов.

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Остальные кандидаты набрали еще меньше: Анна Канопацкая – 1,68%, Андрей Дмитриев – 1,21%, Сергей Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

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Как сообщают в Центризбиркоме, явка на прошедших выборах составила 84,28%, в них приняли участие 5 818 955 избирателей.

Напомним, что шестые в истории Беларуси выборы президента состоялись 9 августа. К ним не допустили независимых наблюдателей, а также представителей ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека. При этом очевидцы утверждают о множественных фальсификациях. Также есть свидетельства, как членов участковых комиссий заставляли переписывать протоколы, в которых победителем указана Тихановская.

Все кандидаты, кроме Лукашенко, уже оспорили результаты голосования, а во многих городах начались протесты. Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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