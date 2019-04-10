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Выборы в Израиле – президент страны сделал заявление

Сегодня, 17:01

В Израиле во вторник состоялись парламентские выборы

Фото: AFP
Выборы в Израиле – президент страны сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c23/b80/5cac23b80b74a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c23/b80/5cac23b80b74a.jpg Другие страны В Израиле во вторник состоялись парламентские выборы

Консультации с прошедшими в Кнессет (израильский парламент) 21-го созыва партиями по формированию новой правительственной коалиции президент еврейского государства Реувен Ривлин начнет на следующей неделе. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Консультации с партиями по вопросу формирования правительства начнутся на следующей неделе в канцелярии президента", – говорится в распространенном президентской пресс-службой заявлении.

"Президент в соответствии с установленным порядком встречается с представителями (парламентских) фракций, выслушивает их рекомендации, а в конце раунда консультаций со всеми фракциями объявляет, кому из депутатов Кнессета будет поручено сформировать правительство. После этого назначенному депутату отводится 28 дней на то, чтобы сформировать новое правительство Израиля, при необходимости президент может продлить этот срок до 14 дней", - пояснили в пресс-службе существующую процедуру.

В Израиле во вторник состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 97% голосов премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически обеспечил себе победу за счет преимущества блока правых и религиозных партий, которые вместе получают 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. Вместе с тем партия "Ликуд" Нетаньяху и ее основной соперник – центристский блок партий "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) бывшего главы Генштаба Бени Ганца практически сравнялись по количеству голосов, в результате чего, по данным на настоящий момент, получают в парламенте по 35 мест. Окончательные результаты подсчета голосов, как ожидается, будут опубликованы в ближайшие дни.

Кандидатом в премьер-министры, как правило, президент выбирает лидера партии с наибольшим числом депутатских мандатов, но сформировать кабинет он может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую как минимум 61 из 120 парламентариев. Если претенденту на пост премьер-министра не хватит отведенных 42 дней на формирование правительства, президент должен передать это право другому депутату.


Как известно, в Израиле прошли парламентские выборы, в которых участвовали четыре десятка блоков и партий.

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Тег выборы, Израиль, Нетаньяху

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