Выборы в Казахстане закончились массовыми арестами
В день президентских выборов в Казахстане задержали почти 500 человек
Количество демонстрантов, задержанных в день президентских выборов в Казахстане, почти достигло полутысячи человек.
Как сообщил замминистра внутренних дел страны Марат Кожаев, при помощи массовых задержаний силовики хотят предотвратить дестабилизацию ситуации в двух крупнейших городах – Алма-Ате и недавно переименованной столице Нур-Султане.
По его словам, в Нур-Султане были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса в центре города.
"Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", – заверил замглавы МВД, отметив, что спецсредства в отношении протестующих не применялись.
В то же время, трое сотрудников полиции получили травмы во время митинга в Нур-Султане – двое пострадали из-за брошенных камней, а один получил ожог роговицы глаз в результате примененного перцового баллончика.
Напомним, ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники несанкционированных акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.
Несмотря на это, в 17:00 по киевскому времени выборы завершились. Международные наблюдатели отмечают, что они проходили в спокойной атмосфере.
Как мы уже писали, в марте экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, правивший страной с 1990 года, объявил о своей отставке.
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