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Выборы в Казахстане закончились массовыми арестами

9 июня, 20:53

В день президентских выборов в Казахстане задержали почти 500 человек

Количество демонстрантов, задержанных в день президентских выборов в Казахстане, почти достигло полутысячи человек.

Как сообщил замминистра внутренних дел страны Марат Кожаев, при помощи массовых задержаний силовики хотят предотвратить дестабилизацию ситуации в двух крупнейших городах – Алма-Ате и недавно переименованной столице Нур-Султане.

По его словам, в Нур-Султане были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса в центре города.

"Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", – заверил замглавы МВД, отметив, что спецсредства в отношении протестующих не применялись.

В то же время, трое сотрудников полиции получили травмы во время митинга в Нур-Султане – двое пострадали из-за брошенных камней, а один получил ожог роговицы глаз в результате примененного перцового баллончика.

Напомним, ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники несанкционированных акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.

Несмотря на это, в 17:00 по киевскому времени выборы завершились. Международные наблюдатели отмечают, что они проходили в спокойной атмосфере.

Как мы уже писали, в марте экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, правивший страной с 1990 года, объявил о своей отставке.


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Тег выборы, Казахстан, протесты, митинги, астана, демонстрация, выборы президента, массовые беспорядки, Нур-Султан

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Интерфакс

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