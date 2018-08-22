Выборы в Молдове могут спровоцировать политический кризис – Додон

Если выборы все же состоятся, есть большая вероятность, что не удастся сформировать правящее большинство, считает президент

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что парламентские выборы в феврале 2019 года могут ввергнуть республику в очередной политический кризис. В интервью телеканалу "НТВ Молдова" он отметил, что главная борьба развернется между поддерживающей главу государства оппозиционной Партией социалистов Республики Молдова и проевропейскими партиями.

"Если демократы поймут, что правые (проевропейские – прим. Ред.) партии сильны, то выборы будут 24 февраля, как и планируется. А если нет, то все возможно", – предупредил Додон.

Если выборы все же состоятся, есть большая вероятность, что не удастся сформировать правящее большинство, считает президент. Он сообщил, что крупнейшая в стране Партия социалистов не войдет в коалицию с проевропейскими партиями.

"Не с кем садиться за стол переговоров, с правыми мы не сядем. О чем с ними разговаривать, о том как делать антироссийские заявления? Нам это не надо. Большая вероятность, что будут досрочные парламентские выборы", – сказал Додон.

Сегодня парламент страны контролирует Демократическая партия Молдовы. Согласно последним опросам, в парламент проходят три политические силы, которые исключают любое сотрудничество друг с другом.

Напомним, Молдова готовит план по выводу российских войск из Приднестровья.

Уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск с непризнанной республики. Так, молдавский премьер Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом.

Ранее Додон резко ответил на высылку российских дипломатов из Молдовы.