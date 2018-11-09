Выбран самый лучший сыр в мире

Сегодня, 04:11

На конкурс было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны.


В минувшие выходные в Бергене (Норвегия) прошел престижный международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, где было представлено почти 3500 сортов сыра со всего мира.

Главную премию получил местный норвежский сыр Фанауст (Fanaost), который производят на ферме Устегорден под Бергеном. Второе место досталось тоже норвежскому сыру – обладателем серебра стал сыр Хельфейт (Helfeit). Это традиционный коричневый козий сыр, который производится на ферме Стурдален Гардсбрюк в местечке Тинн в провинции Телемарк.

На конкурс было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны. Нетрудно догадаться, что такие "сырные" державы, как Италия, Швейцария, Франция, Германия привезли в Норвегию большое количество разнообразных сыров. Однако настоящим сюрпризом стало рекордное количество местных норвежских сыров: честь страны защищали 175 разновидностей этого любимого многими продукта.

В состав жюри конкурса помимо профессиональных судей и экспертов вошли и простые ценители сыра – блогеры, журналисты, представители музеев и других учреждений, не связанных напрямую с гастрономией. В этом году в жюри работали 50 норвежцев и 180 судей из 29 других стран. Они оценивали внешний вид сыра, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенцию) и, конечно же, вкус.

Напомним, в Черновцах сыровары приготовили крупнейшую в Украине головку пармезана. Для приготовления сыра понадобилось полторы тонны молока.

Напомним, ранее во время XXV Международного гуцульского фестиваля в Карпатах гуцулы поделились секретом приготовления фирменных сыров

Также мы писали о жительницы Херсонской области, которая производит экзотические виды сыров у себя дома
конкурс, сыр, вкус
Источник:

Euromag

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