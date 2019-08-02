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Выход США из ракетного договора с Россией: МИД Китая сделал заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 2019-08-02T11:09:57+03:00 Другие страны Китайская сторона призывает Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств

Китай против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считает, что Вашингтон должен вернуться к выполнению своих обязательств. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона против таких действий, мы призываем Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств", - отметила она на регулярном брифинге.

Руководство США несколько раз высказалось за подготовку взамен схожего соглашения с участием Китая, однако Пекин, по сути, проигнорировал эти призывы.

Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из российско-американского Договора и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

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ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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