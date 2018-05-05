Выход США из ядерной сделки по Ирану может привести к войне – Макрон

Возможное решение президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому может привести к опасным последствиям для всего мирового сообщества, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это означало бы открытие ящика Пандоры, это может означать войну", – сказал Макрон, отвечая на вопрос журналиста о худшем из возможных сценариев – выходе США из соглашения.

"Я не верю в то, что Трамп желает войны", – добавил французский президент.

Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе, заключенный при прошлом президенте США Бараке Обаме, и заявлял о намерении Вашингтона выйти из сделки. Окончательное решение об участии США в программе Трамп должен принять до 12 мая.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что попытки Ирана продолжать разработки атомного оружия вопреки международным соглашениям могут привести к расторжению ядерного соглашения.

Руководитель Госдепа напомнил, что 12 мая истекает срок, когда президент США должен был продлить участие США в соглашении с Ираном на следующий срок. Но, с учетом новых обстоятельств, будут начаты консультации "с европейскими союзниками и другими странами относительно лучшего пути продвижения по этому вопросу".

Напомним, Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году пятью постоянными членами Совета безопасности ООН и Германией, а также Евросоюзом. В нем шла речь о снятии санкций с Тегерана в обмен на допуск международных наблюдателей к иранским ядерным объектам.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что разведка его страны получила данные о продолжении ядерной программы Ираном.