"Выключай камеру": в Минске ОМОН в прямом эфире задержал десятки журналистов (видео)

В Беларуси 19 сутки подряд проходят массовые акции противников президента Александра Лукашенко. Во время подготовки к трансляции одной из них в Минске силовики задержали около двух десятков журналистов – корреспондентов, фотографов и видеооператоров, которые вели прямой эфир.

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В числе задержанных оказались журналисты местных независимых, российских и международных СМИ: "Белсат", TUT.BY, "Радыё Свабода", Reuters, "Наша Ніва", Associated Press, БелаПАН, ТАСС, "Настоящее время" и "Спутник".

Работников пера, микрофона и видеокамеры погрузили в темно-серый микроавтобус, которые в основном используют белорусские силовики, после чего их повезли в Октябрьский РОВД Минска.

На невинный вопрос журналистки оппозиционного телеканала "Белсат" о причине задержания последовал короткий ответ: "Выключайте камеру и микрофон".

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Можно сказать, что работникам этих десяти СМИ еще повезло, ведь ранее во время разгона шествий противников президента Александра Лукашенко белорусские силовики применяли оружие против журналистов, одетых таким образом, чтобы выделяться в толпе.

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Журналистка издания "Наша Ніва" Наталья Лубневская, снимавшая процесс задержания протестующих, получила огнестрельное ранение в ногу и перенесла операцию по извлечению пули.

Видео: Наша Ніва

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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