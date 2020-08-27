Українська
$ 27,39
32,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Выключай камеру": в Минске ОМОН в прямом эфире задержал десятки журналистов (видео)

27 августа, 19:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Темный микроавтобус увез задержанных работников пера в РОВД

В Беларуси 19 сутки подряд проходят массовые акции противников президента Александра Лукашенко. Во время подготовки к трансляции одной из них в Минске силовики задержали около двух десятков журналистов – корреспондентов, фотографов и видеооператоров, которые вели прямой эфир.

Реклама

В числе задержанных оказались журналисты местных независимых, российских и международных СМИ: "Белсат", TUT.BY, "Радыё Свабода", Reuters, "Наша Ніва", Associated Press, БелаПАН, ТАСС, "Настоящее время" и "Спутник".

Работников пера, микрофона и видеокамеры погрузили в темно-серый микроавтобус, которые в основном используют белорусские силовики, после чего их повезли в Октябрьский РОВД Минска.

На невинный вопрос журналистки оппозиционного телеканала "Белсат" о причине задержания последовал короткий ответ: "Выключайте камеру и микрофон".

В тренде
Потенциально катастрофический ущерб: на США надвигается мощный ураган

Можно сказать, что работникам этих десяти СМИ еще повезло, ведь ранее во время разгона шествий противников президента Александра Лукашенко белорусские силовики применяли оружие против журналистов, одетых таким образом, чтобы выделяться в толпе.

Реклама

Журналистка издания "Наша Ніва" Наталья Лубневская, снимавшая процесс задержания протестующих, получила огнестрельное ранение в ногу и перенесла операцию по извлечению пули.

Видео: Наша Ніва

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

журналисты Беларусь задержание Минск омон прямой эфир

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять