Вырванные деревья и 84 погибших: фото и видео суперциклона "Амфан" в Индии и Бангладеш

По восточному побережью Индии и Бангладеш ударил циклонический шторм "Амфан", из-за которого были эвакуированы 2,5 млн человек.

Наибольший ущерб был нанесен индийским штатам Западная Бенгалия и Одиша, а также юго-западным районам Бангладеш.

Последствия шторма в Калькутте, столице Западной Бенгалии, оказались "большей катастрофой, чем COVID-19", заявили власти штата. Из-за проливных дождей оказался затоплен городской аэропорт.

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Ураганные ветра с отдельными порывами до 185 км/ч вырывали деревья с корнями, обрывали электрические и телефонные провода. В связи с этим около 14 млн человек остались без света, а немало дорог были затоплены.

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Сообщается о смерти как минимум 84 человек: 72 – в Индии и 12 – в Бангладеш.

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"Амфан" признали первым суперциклоном, который образовался в Бенгальском заливе с 1999 года. Пройдя разрушительной полосой, он немного ослабел и двинулся на север в сторону Бутана.

Напомним, в прошлом году мы сообщали о шторме "Ваю", из-за которого в Индии объявили план массовой эвакуации.

Также в 2019 году на Индию и Бангладеш обрушился циклон "Бульбуль", из-за которого десятки человек погибли, а более двух миллионов были эвакуированы.

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