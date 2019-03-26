Высокопоставленный чиновник КНДР тайно прибыл в Пекин – СМИ

Его встретили в аэропорту Пекина сотрудники Департамента международных связей КНР

Фото: Reuters

Высокопоставленный чиновник КНДР тайно прибыл в Пекин – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9af/f50/5c99aff50c522.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9af/f50/5c99aff50c522.jpg 2019-03-26T06:46:00+02:00 Другие страны Его встретили в аэропорту Пекина сотрудники Департамента международных связей КНР

Высокопоставленный северокорейский чиновник инкогнито прибыл из Пхеньяна в Пекин, сообщает "Ренхап". Источник агенства заметил, что он посетил Пекин в ознаменование первой годовщины визита Ким Чен Ына в Китай.

В аэропорту Пекина его встретили сотрудники Департамента международных связей КНР и посол Северной Кореи в Китае Чжи Чжэ Рен. По мнению экспертов, чиновником может быть Ри Су Ен, который отвечает за международные дела в правящей Трудовой партии Кореи.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Высокопоставленный чиновник КНДР тайно прибыл в Пекин – СМИ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.