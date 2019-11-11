Высшее руководство Боливии ушло в отставку вслед за президентом

/ Фото: Getty Images

Вместе с президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны и ряд других высокопоставленных чиновников, сообщают боливийские СМИ.

10 октября государственные посты покинули большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.

Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций – Ред.) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси – столиц одноименных провинций.

При этом сообщения об отставках продолжают поступать.

Реклама

На обеспечение правопорядка в городах Боливии выведены элитные подразделения полиции.

Незадолго до этого командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса сложить президентский мандат, а местное телевидение показало кадры вылета президентского самолета из боливийской столицы Ла-Пас.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем, жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама