Взрыв автобуса в Афганистане: погибли 16 человек

Теракт произошлел на автобусной остановке, почти 40 человек получили ранения

22 мая в афганском Кандагаре взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщает местный канал TOLOnews.

По словам пресс-секретаря губернатора Кандагара Дауда Ахмади, в результате взрыва 16 человек погибли, почти 40 получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

Агентство AFP пишет, что взорвался микроавтобус. Это произошло на автобусной остановке.

По информации полиции, теракт произошел, когда силы безопасности пытались обезвредить взрывчатку. Начальник городской больницы Нехмат Барак сообщил, что травмы получили 38 человек.

По словам Ахмади, погибли четыре сотрудника сил безопасности. Среди раненых – пятеро детей и 10 правоохранителей. Пресс-секретарь добавил, что недалеко от места взрыва обнаружили большой контейнер со взрывчаткой, гранатами и боеприпасами.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, 22 апреля в Афганистане в городе Пули-Хумри – центре провинции Баглан на севере страны прогремел взрыв, в результате которого пострадало по меньшей мере шесть человек, еще пять были ранены.

В тот же день в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек.

Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.