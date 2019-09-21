Взрыв автобуса в Ираке: есть погибшие

По меньшей мере 12 человек погибли в результате подрыва автобуса в иракском городе Кербела. Об этом в пятницу сообщили иракские службы безопасности.
Ранее телеканал "Пресс ТВ" информировал о девяти погибших.
По данным агентства, в результате взрыва также пострадали несколько человек, однако информации о состоянии их здоровья пока не поступало.
Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
Ранее на юге Ирака в городе Балад Руз подорвался автобус с солдатами, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли, еще 26 получили ранения. В автобусе были военные шиитской военизированной группы.
Напомним, что 5 ноября в Ираке также произошел теракт, организованный группировкой "Исламское государство". Серия взрывов прогремела в шести кварталах столицы, Багдада, четыре из них – в районах, населенных преимущественно шиитами. Жертвами атаки стали не менее восьми человек.
Кроме того, в одном из домов в восточном пригороде Багдада сдетонировал тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Взрывной волной были полностью разрушены 14 жилых домов: погибли 20 человек, еще около сотни получили ранения. Также ущерб был нанесен и расположенной поблизости школе.
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