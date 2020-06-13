Взрыв бензовоза в Китае: девять человек погибли, более сотни ранены (видео)

На впечатляющих видео, которые появились в сети, можно увидеть десятки горящих машин

В Китае при взрыве бензовоза на шоссе погибли как минимум девять человек, еще 112 получили ранения.

Об этом сообщает CCTV Asia Pacific.

Инцидент произошел в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян.

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"Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на десятки метров", – говорится в сообщении.

Также в сети появились записи, на которых видно, как над трассой пролетает внушительный обломок машины, а вскоре дорогу заволакивает клубами дыма.

Кроме того, на другой записи, сделанной очевидцем, можно увидеть горящие автомобили и разрушенные здания, расположенные у места происшествия.

Кроме этого, в России на военных складах в Ачинске во время испытания реактивного двигателя прогремел мощный взрыв. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение.

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