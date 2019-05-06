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Взрыв бензовоза в Нигере: новые подробности, фото и видео

6 мая, 16:34

Согласно последним данным, 55 человек погибли во время взрыва, еще трое умерли от ран позже

Количество погибших в результате взрыва бензовоза в нескольких сотнях метров от международного аэропорта Ниамей в столице Нигера возросло. Как сообщает портал ActuNiger, 55 человек погибло на месте взрыва, еще трое скончались от ран позже. Остальные 37 раненых сейчас госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент республики Махамаду Иссуфу этим утром посетил раненых в отделении неотложной помощи и реанимации Национальной больницы Ниамея (HNN).

Начато расследования для выяснения обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось о 55 погибших и 36 раненых. По словам свидетелей, грузовик перевернулся на железнодорожных путях. Очевидцы пытались остановить утечку бензина, когда произошел взрыв.

Напомним, в результате взрыва цистерны с бензином в Лос-Анджелесе пострадали два человека – оба госпитализированы, причем один – с травмами средней тяжести. 

Авария произошла в десяти километрах от центра города. Местные жители вызвали спасателей, после того как почувствовали на улице запах горючего. Пожарные прибыли на место, когда цистерна уже горела.

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Тег Нигер, взрыв, бензовоз

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