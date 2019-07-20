Взрыв на газоперерабатывающем заводе в Китае: число жертв возросло до 10 человек

Еще пять людей числятся пропавшими без вести

Фото: Pixabay

В городе Саньмэнься китайской провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли минимум 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Ранее мы сообщали о двух жертвах ЧП.

Кроме того, еще пять людей числятся пропавшими без вести, а 19 – получили тяжелые травмы.

Отметим, что взрыв произошел в пятницу в 17:50 по местному времени (12:50 по Киеву – ред.) Он не затронул основную зону, где размещены контейнеры с опасными веществами. После ЧП работу завода полностью остановили. На месте взрыва продолжают работать спасатели и пожарные. Причина инцидента выясняется, ведется следствие.

Стоит отметить, что производственные ЧП в Китае являются достаточно распространенным явлением. Например, в прошлом месяце из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу на востоке страны погибли два человека, еще девять пострадали. Авария произошла после того, как работник чистил резервуар и застрял в нем.

Мы также писали о взрыве на химзаводе в Яньчэне на востоке КНР в марте, жертвами которого стали более семи десятков человек, еще более 600 были ранены. После трагедии в отношении 26 подозреваемых в причастности к инциденту были применены различные меры пресечения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв на газоперерабатывающем заводе в Китае: число жертв возросло до 10 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"