Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв возросло до 78 человек
На месте аварии продолжают работать спасатели
В восточной китайской провинции Цзянсу в результате взрыва на химическом предприятии погибли 78 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 64 жертвах аварии.
На данный момент на месте аварии продолжается поисково-спасательная операция.
Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.
В районе ЧП работает команда специалистов, которые занимаются оценкой состояния окружающей среды. Замеряется уровень концентрации вредных веществ в воздухе, берутся пробы воды.
Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения.
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