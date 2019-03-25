Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв возросло до 78 человек

Сегодня, 10:46

На месте аварии продолжают работать спасатели

Фото: Pixabay
Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв возросло до 78 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg Другие страны На месте аварии продолжают работать спасатели

В восточной китайской провинции Цзянсу в результате взрыва на химическом предприятии погибли 78 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 64 жертвах аварии

На данный момент на месте аварии продолжается поисково-спасательная операция.

Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва. 

В районе ЧП работает команда специалистов, которые занимаются оценкой состояния окружающей среды. Замеряется уровень концентрации вредных веществ в воздухе, берутся пробы воды.

Напомним, что ранее, подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Китай, взрыв, химзавод, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв возросло до 78 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек

23 марта, 05:47

28 человек пропали без вести

Жертвами крупного взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека

22 марта, 03:54

90 человек пострадали

На шахте в Колумбии произошел взрыв, есть погибшие

22 марта, 02:55

Пятеро людей получили ранения

Взрыв на химзаводе в Китае: после случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение

21 марта, 21:47

Взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того как там вспыхнул пожар

Воспитание королей: что можно и что нельзя Джорджу и Шарлотте

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»