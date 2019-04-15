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Взрыв на химзаводе в Китае: полицейские задержали 26 подозреваемых

Сегодня, 08:22

В результате взрыва погибли 78 человек, еще более 600 – получили ранения

Фото: AFP

После взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу местные власти применили меры пресечения в отношении 26 подозреваемых в причастности к инциденту. Об этом говорится в заявлении партийного комитета города Яньчэн.

В частности, только 15 апреля органы общественной безопасности приняли меры пресечения в отношении 17 подозреваемых в совершении преступлений сотрудников компании „Цзянсу тяньцзяи". В общей сложности аналогичные меры были приняты к 26 подозреваемым.

Кроме того, ранее китайское правительство объявило о намерении закрыть множество малых промышленных предприятий и осуществить их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение крупной аварии.

Напомним, 21 марта на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн прогремел взрыв, в результате которого погибли 78 человек, еще более 600 получили ранения различной степени тяжести. Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

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Тег Китай, подозреваемые, взрыв, расследование, погибшие, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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