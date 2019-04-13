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Взрыв на химзаводе в Китае: власти готовят массовое закрытие мелких предприятий

Сегодня, 07:47

Администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы

Фото: AFP

Власти города Яньчэн провинции Цзянсу на востоке Китая применили принудительные уголовные меры в отношении шести лиц, подозреваемых в причастности к гибели 78 человек в результате взрыва на химическом заводе компании "Цзянсу тяньцзяи". Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу муниципалитетом города.

"Правоохранительные органы приняли решение о применении принудительных уголовных мер (включают задержание подозреваемых, надзор над ними, а также транспортировку, арест и выпуск под залог – Ред.) в отношении еще шести подозреваемых, на которых была возложена большая ответственность, – отмечается в документе. - Полиция продолжит расследование, в ходе которого применит все возможные доскональные меры, касающихся лиц, причастных к преступлению".

Уголовные меры в отношении генерального директора химзавода Чжан Циньюэ, тоже пострадавшего при взрыве, были применены еще 22 марта.

На этой неделе китайское правительство объявило о намерении закрыть множество малых промышленных предприятий и осуществить их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение крупной аварии.

Данная программа была разработана Государственным управлением по регулированию рынка КНР: вплоть до октября 2019 года власти проведут серию инспекций по стране. Администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы. Согласно предварительной оценке, "будут ликвидированы тысячи компаний".

21 марта на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн прогремел взрыв, в результате которого погибли 78 человек. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

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Тег Китай, взрыв, химзавод

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Источник:

ТАСС

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