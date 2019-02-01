Взрыв на нефтепроводе в Мексике: число погибших возросло до 120
В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших
Число жертв взрыва и последовавшего пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 120 человек, сообщает Milenio.
68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах. В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших.
Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Идальго в результате взрыва на трубопроводе погибли 117 человек.
По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.
Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
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