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Взрыв на нефтепроводе в Мексике: число погибших возросло до 120

Сегодня, 04:01

В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших

Фото: AFP
Взрыв на нефтепроводе в Мексике: число погибших возросло до 120 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3a4/2a0/5c53a42a09efc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3a4/2a0/5c53a42a09efc.jpg Другие страны В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших

Число жертв взрыва и последовавшего пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 120 человек, сообщает Milenio.

68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах. В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Идальго в результате взрыва на трубопроводе погибли 117 человек.

По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

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Тег Мексика, пожар, взрыв, жертвы, трубопровод

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