Взрыв на нефтяном заводе в Египте: много погибших и раненых

Предварительной причиной произошедшего на предприятии стала утечка газа

Фото: Pixabay

Взрыв на нефтяном заводе в Египте: много погибших и раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/38f/2f3/5c938f2f3d327.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/38f/2f3/5c938f2f3d327.jpg 2019-03-21T15:21:00+02:00 Другие страны Предварительной причиной произошедшего на предприятии стала утечка газа

Сотрудники египетских экстренных служб устраняют результаты взрыва, который прогремел на хранилище нефтехимического завода в Египте.

Инцидент произошел днем 21 марта в промышленной зоне в Айн-Сохне в 100 км от Каира. Местные СМИ сообщают, что авария случилась во время пробного пуска взорвался резервуар для хранения газа.

На предприятии вспыхнул пожар, в настоящее время огонь удалось локализовать. В результате случившегося 10 человек погибли и еще 15 пострадали.

Предварительной причиной произошедшего стала утечка газа.

Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре на каирском вокзале, жертвами которого стали десятки человек. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла после того, как машинист локомотива вышел из кабины, не выключив мотор. В результате тепловоз разогнался и взорвался на станции "Рамзес".

Кроме того, сообщалось о теракте в районе египетских пирамид, который произошел незадолго до Нового 2019 года - на пути следования автобуса с 14 вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли четыре человека.

Мы также писали, что 13 января парламент Египта утвердил указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении на три месяца действия режима чрезвычайного положения в стране.

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