Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Взрыв на нефтяном заводе в Египте: много погибших и раненых

Сегодня, 15:21

Предварительной причиной произошедшего на предприятии стала утечка газа

Фото: Pixabay
Взрыв на нефтяном заводе в Египте: много погибших и раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/38f/2f3/5c938f2f3d327.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/38f/2f3/5c938f2f3d327.jpg Другие страны Предварительной причиной произошедшего на предприятии стала утечка газа

Сотрудники египетских экстренных служб устраняют результаты взрыва, который прогремел на хранилище нефтехимического завода в Египте.

Инцидент произошел днем 21 марта в промышленной зоне в Айн-Сохне в 100 км от Каира. Местные СМИ сообщают, что авария случилась во время пробного пуска взорвался резервуар для хранения газа.

На предприятии вспыхнул пожар, в настоящее время огонь удалось локализовать. В результате случившегося 10 человек погибли и еще 15 пострадали.

Предварительной причиной произошедшего стала утечка газа.

Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре на каирском вокзале, жертвами которого стали десятки человек. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла после того, как машинист локомотива вышел из кабины, не выключив мотор. В результате тепловоз разогнался и взорвался на станции "Рамзес".

Кроме того, сообщалось о теракте в районе египетских пирамид, который произошел незадолго до Нового 2019 года - на пути следования автобуса с 14 вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли четыре человека.

Мы также писали, что 13 января парламент Египта утвердил указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении на три месяца действия режима чрезвычайного положения в стране.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, Египет, пожар, возгорание, нефтеперерабатывающий завод

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв на нефтяном заводе в Египте: много погибших и раненых". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

17 ноября 2018, 10:07

Спасатели уже локализировали возгорание, огонь больше не распространяется

В Канаде горит крупнейший завод по переработке нефти

8 октября 2018, 20:23

Жителей канадского города Сент-Джон уже попросили держаться подальше от места происшествия

В России снова загорелся нефтеперерабатывающий завод

13 января, 12:17

Следователи пытаются выяснить причины случившегося

В Индии загорелся нефтеперерабатывающий завод, прогремели взрывы

8 августа 2018, 16:43

По меньшей мере 21 человек пострадал, один из них находится в критическом состоянии

Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод горит в Иране

28 июня 2018, 18:18

К месту происшествия стянуты все спасательные службы региона

Дым и пламя: в России горит резервуар с нефтью

30 октября 2018, 18:15

В Ханты-Мансийском автономном округе загорелось предприятие "Варьеганнефтегаза"

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Орбакайте встретилась с подросшей дочкой после долгого перерыва

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Умерла российская певица Юлия Началова

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»

Известная украинская певица выходит замуж (фото)