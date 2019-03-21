Взрыв на нефтяном заводе в Египте: много погибших и раненых
Предварительной причиной произошедшего на предприятии стала утечка газа
Сотрудники египетских экстренных служб устраняют результаты взрыва, который прогремел на хранилище нефтехимического завода в Египте.
Инцидент произошел днем 21 марта в промышленной зоне в Айн-Сохне в 100 км от Каира. Местные СМИ сообщают, что авария случилась во время пробного пуска взорвался резервуар для хранения газа.
На предприятии вспыхнул пожар, в настоящее время огонь удалось локализовать. В результате случившегося 10 человек погибли и еще 15 пострадали.
Предварительной причиной произошедшего стала утечка газа.
Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре на каирском вокзале, жертвами которого стали десятки человек. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла после того, как машинист локомотива вышел из кабины, не выключив мотор. В результате тепловоз разогнался и взорвался на станции "Рамзес".
Кроме того, сообщалось о теракте в районе египетских пирамид, который произошел незадолго до Нового 2019 года - на пути следования автобуса с 14 вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли четыре человека.
Мы также писали, что 13 января парламент Египта утвердил указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении на три месяца действия режима чрезвычайного положения в стране.
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