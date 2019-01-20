Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв возросло до 71
После трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям
В мексиканском штате Идальго масштабные взрыв и пожар на трубопроводе с горючим унес жизни 71 человека. Об этом в субботу сообщил губернатор штата Омар Файяд.
На момент взрыва на месте нелегальной врезки в трубопровод находилось множество людей, которые занимались сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
Ранее мы сообщали о 66 погибших из-за взрыва и пожара. Напомним, пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.
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