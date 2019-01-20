Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв возросло до 71

После трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям

Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике унес жизни десятков людей. Фото: AFP

Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв возросло до 71 //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg 2019-01-20T07:36:00+02:00 Другие страны После трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям

В мексиканском штате Идальго масштабные взрыв и пожар на трубопроводе с горючим унес жизни 71 человека. Об этом в субботу сообщил губернатор штата Омар Файяд.

На момент взрыва на месте нелегальной врезки в трубопровод находилось множество людей, которые занимались сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Ранее мы сообщали о 66 погибших из-за взрыва и пожара. Напомним, пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв возросло до 71". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...