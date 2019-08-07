Взрыв прогремел у аэропорта в Кабуле – СМИ

Взрыв и перестрелка произошли у аэропорта в Кабуле
Взрыв и перестрелка произошли утром в среду рядом с международным аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев.
По их данным, в результате инцидента могут быть жертвы. Другие подробности пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.
Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.
Напомним, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.
Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.
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