Перестрелка произошла утром в среду рядом с международным аэропортом Кабула в Афганистане

/ Фото: AFP

Взрыв прогремел у аэропорта в Кабуле – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB,%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB,%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 2019-08-07T04:33:09+03:00 Другие страны Перестрелка произошла утром в среду рядом с международным аэропортом Кабула в Афганистане

Взрыв и перестрелка произошли у аэропорта в Кабуле

Взрыв и перестрелка произошли утром в среду рядом с международным аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев.

По их данным, в результате инцидента могут быть жертвы. Другие подробности пока не приводятся.

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Ранее сообщалось, что трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.

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Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

Напомним, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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