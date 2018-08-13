Взрыв склада с оружием в Сирии унес жизни 69 человек

Последствия взрыва настолько масштабны, что охватить их можно было только с помощью съемки с воздуха

В Сирии от взрыва склада вооружения погибло 69 человек, из них – 17 дети. Склад был расположен в жилом секторе.

Последствия взрыва настолько масштабны, что охватить их можно было только с помощью съемки с воздуха. Вся земля – покрыта обломками бетона и арматуры. Разбирают их бульдозерами. Только руками – мало что сделаешь.

Что именно произошло – рассказывают спасатели. На рассвете, в 4:30 по местному времени взорвался склад боеприпасов. Беда в том, что оружие хранили в одном из жилых домов.

Бригады спасателей сразу отправились на место трагедии. Дома, полные мирных жителей, практически сравняли с землей.

В результате взрыва рухнуло два здания: и то, в котором хранили оружие, и соседнее. Поэтому жертв так много. По последним данным, погибли 69 человек, 17 из них – дети.

Оба дома были пятиэтажными. Количество жильцов была велико. Именно поэтому и число жертв может возрасти.

Но есть и те, кто выжили. Сейчас из под-завалов достали уже 10 живых людей. Спасательная операция – продолжается. А международные обозреватели, тем временем, пытаются выяснить – кто именно прятал оружие там, где жили целые семьи.

Одна из версий – это были нелегальные торговцы. Другая – склад устроили джихадисты после того, как правительственная армия потеснила их из других регионов страны. Сейчас Идлиб – единственная провинция, которая остается под контролем повстанцев после семилетней гражданской войны.

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