Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших возросло до 85 человек
54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК
Число погибших в результате взрыва трубопровода в мексиканском городе Тлауелилпан возросло до 85.
Как передает DW со ссылкой на Минздрав страны, еще 58 человек с телесными повреждениями были доставлены в больницы.
Как отмечается, 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.
По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.
Ранее сообщалось о 79 погибших.
Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.
В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
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