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Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших возросло до 85 человек

Сегодня, 03:07

54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК

Фото: AFP
Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших возросло до 85 человек //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/51e/374/5c451e374a930.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/51e/374/5c451e374a930.jpg Другие страны 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК

Число погибших в результате взрыва трубопровода в мексиканском городе Тлауелилпан возросло до 85.

Как передает DW со ссылкой на Минздрав страны, еще 58 человек с телесными повреждениями были доставлены в больницы.

Как отмечается, 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.

По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.

Ранее сообщалось о 79 погибших.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.  Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Мексика, взрыв, жертвы, трубопровод

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