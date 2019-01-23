Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 96 человек

Еще 48 пострадавших находятся в больнице

Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике унес жизни десятков людей. Фото: AFP

Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 96 человек //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg 2019-01-23T08:51:00+02:00 Другие страны Еще 48 пострадавших находятся в больнице

В Мексике возросло в результате взрыва и пожара на трубопроводе в штате Идальго погибли 96 человек. Об этом сообщили в правительстве штата Идальго. Ранее мы сообщали о 91 жертве трагедии.

Кроме того, на данный момент в больницах находятся 48 человек пострадавших. 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.

По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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