Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 96 человек
Еще 48 пострадавших находятся в больнице
В Мексике возросло в результате взрыва и пожара на трубопроводе в штате Идальго погибли 96 человек. Об этом сообщили в правительстве штата Идальго. Ранее мы сообщали о 91 жертве трагедии.
Кроме того, на данный момент в больницах находятся 48 человек пострадавших. 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.
По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.
Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.
В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
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