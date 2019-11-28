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Взрыв в Афганистане: дети и женщины стали жертвами нападения

28 ноября, 06:42

Подорвалась автомашина, погибли 15 человек

REUTERS/Mohammad Ismail

REUTERS/Mohammad Ismail

В результате взрыва в северной афганской провинции Кундуз 20 ноября 2019 года погибли 15 гражданских лиц, среди них — восемь детей и шесть женщин, сообщило министерство внутренних дел Афганистана.

"На мине, заложенной на дороге террористами-талибами, подорвалась гражданская автомашина, погибли 15 человек, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении представителя МВД Нусрата Рахими.

Он уточнил, что среди погибших восемь детей, шесть женщин и один мужчина.

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Напомним, что взрывы являются частным явлением в Афганистане.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Как сообщали новости "Сегодня", в конце сентября 2019 года в день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков. 28 сентября там прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы, но их пытались сорвать боевики.

А недавно, 18 октября, в Афганистане случился крупный теракт – взорвалась мечеть с сотнями людей. Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, где в одной из мечетей в районе Хаска Мина прогремела серия взрывов.

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Афганистан взрыв дети женщина погибшие

Источник: ТАСС

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