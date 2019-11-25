Взрыв в Афганистане: погиб сотрудник ООН

В миссии ООН подтвердили гибель своего сотрудника в Кабуле

Фото: REUTERS/Parwiz

В результате взрыва в Кабуле погиб сотрудник миссии ООН по содействию в Афганистане.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье нашего коллеги, которая была проинформирована", — говорится в сообщении.

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В миссии также подчеркнули, что в ближайшем будущем "не будет выпущено никакой дополнительной информации" о личности нашего международного коллеги, который был убит, и о пострадавших.

В сообщении уточняется, что в результате взрыва пострадали два человека.

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"Миссия ООН в Афганистане призывает афганские власти провести скорейшее расследование атаки и призвать виновных к ответственности", — добавили в пресс-службе.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце сентября в день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков. 28 сентября там прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы, но их пытались сорвать боевики.

А недавно, 18 октября, в Афганистане случился крупный теракт – взорвалась мечеть с сотнями людей. Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, где в одной из мечетей в районе Хаска Мина прогремела серия взрывов.

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