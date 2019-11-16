Взрыв в Багдаде: погибли четыре и ранены 20 протестующих

Видео: Reuters

Не менее четырех демонстрантов погибли и около 20 получили ранения в результате взрыва в центре Багдада, где проходят массовые акции протеста. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По версии телестанции, вблизи главной площади иракской столицы Тахрир был подорван заминированный автомобиль. До этого на расположенных поблизости улицах сработало три шумовых бомбы, в результате чего были пострадавшие.

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В Иракес начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства Адель Абдель Махди однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут экономику страны к стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на протесты.

В результате столкновений во время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек.

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