Взрыв в Бейруте: капитан судна, перевозившего селитру, назвал свою версию трагедии

Моряк уверен, что для детонации было необходимо внешнее воздействие

После катастрофического взрыва в порту Бейрута бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся там, назвал свою версию причины трагедии.

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По словам Бориса Прокошева, для детонации было необходимо внешнее воздействие, поскольку сама по себе селитра взорваться не могла, сообщает РБК.

"Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор", - подчеркнул он.

На вопрос о том, могла ли селитра потерять свои свойства почти за шесть лет, которые прошли с момента ее конфискации властями Ливана, капитан отметил, что она хранилась герметично – воздух и вода не попадали внутрь упаковки.

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"Дело в том, что селитра находилась в двух мешках – герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок – полипропиленовый, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков", - объяснил Прокошев.

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Напомним, ранее губернатор Бейрута назвал ущерб от взрыва колоссальным и заявил, что последствия взрыва оцениваются в 3-5 млрд долларов, притом что ВВП всего Ливана составляет около 57 млрд долларов.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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